Сформирована итоговая турнирная таблица чемпионата Премьер-лиги сезона-2017/2018
После матчей заключительного, 32-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сформировалась итоговая турнирная таблица. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
ГРУППА 1
1. Шахтер - 75 очков
2. Динамо - 73
3. Ворскла - 49
4. Заря - 43
5. Мариуполь - 39
6. Верес - 35
ГРУППА 2
7. Александрия - 45
8. Карпаты - 37
9. Олимпик - 36
10. Зирка - 31
11. Черноморец - 29
12. Сталь - 26
Чемпионом Украины стал Шахтер, Динамо завоевало серебро и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
У Ворсклы - бронза и прямая путевка в групповой турнир Лиги Европы. Заря и Мариуполь примут участие в третьем и втором квалификационных этапах Лиги Европы соответственно.
Сталь (Каменское) выбыла в Первую лигу. Зирка и Черноморец примут участие в стыковых матчах с командами Первой лиги в борьбе за право участия в УПЛ в следующем сезоне.
Форвард Шахтера Факундо Феррейра стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги - 21 гол.