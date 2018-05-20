Сформирована итоговая турнирная таблица чемпионата Премьер-лиги сезона-2017/2018

Завершился последний тур сезона.

После матчей заключительного, 32-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сформировалась итоговая турнирная таблица. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

ГРУППА 1

1. Шахтер - 75 очков

2. Динамо - 73

3. Ворскла - 49

4. Заря - 43

5. Мариуполь - 39

6. Верес - 35

ГРУППА 2

7. Александрия - 45

8. Карпаты - 37

9. Олимпик - 36

10. Зирка - 31

11. Черноморец - 29

12. Сталь - 26

Чемпионом Украины стал Шахтер, Динамо завоевало серебро и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

У Ворсклы - бронза и прямая путевка в групповой турнир Лиги Европы. Заря и Мариуполь примут участие в третьем и втором квалификационных этапах Лиги Европы соответственно.

Сталь (Каменское) выбыла в Первую лигу. Зирка и Черноморец примут участие в стыковых матчах с командами Первой лиги в борьбе за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

Форвард Шахтера Факундо Феррейра стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги - 21 гол.