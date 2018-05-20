Ворскла обыграла Зарю в битве за бронзу чемпионата Украины

Полтавский клуб вышел победителем в очном противостоянии претендентов на третье место в УПЛ.

В Полтаве завершилась встреча заключительного, 32-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Ворскла обыграла луганскую Зарю со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Обе команды до последнего тура претенедовали на бронзу чемпионата. Ворсклу устраивала победа или ничья, Заря надеялась на победу - только она могла обеспечить луганчанам третью позицию.

На 66-й минуте Ворскла открыла счет - после подачи Ребенка Кулач пробил головой в девятку.

На второй добавленной минуте Сергийчук убежал один на один с голкипером, и покатил мяч на Васина, который мяч в сетку - 2:0.

Ворскла победила и набрала 49 очков. У Зари осталось 43 пункта, и она финишировала на четвертом месте.