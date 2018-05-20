Ворскла обыграла Зарю в битве за бронзу чемпионата Украины

18:56, 20 мая 2018
Футбол
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"Ворскла" завоевала бронзу УПЛ / Footboom.com

Ворскла обыграла луганскую Зарю со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Обе команды до последнего тура претенедовали на бронзу чемпионата. Ворсклу устраивала победа или ничья, Заря надеялась на победу - только она могла обеспечить луганчанам третью позицию.

На 66-й минуте Ворскла открыла счет - после подачи Ребенка Кулач пробил головой в девятку.

На второй добавленной минуте Сергийчук убежал один на один с голкипером, и покатил мяч на Васина, который мяч в сетку - 2:0.

Ворскла победила и набрала 49 очков. У Зари осталось 43 пункта, и она финишировала на четвертом месте.

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Теги: #Ворскла#УПЛ-2017/18