Нападающий Шахтера Феррейра сыграл последний матч за команду

Контракт аргентинца с горняками истекает летом.

Форвард «Шахтера» Факундо Феррейра сообщил, что матч против «Динамо» был последним для него в составе горняков.

«Это мой последний матч за «Шахтер», я покидаю команду. Очень благодарен клубу, болельщикам. С «Шахтером» я выиграл и Кубок и чемпионство, очень счастлив из-за этого. Но у меня есть другие предложения. Сейчас хочу немного отдохнуть. Мне нравятся чемпионаты Испании и Италии, хотел бы играть там. Сейчас идут переговоры, пока не могу назвать клубы», – сказал Феррейра в интервью #FootballHub.

Читайте такжеИгроки "Шахтера" вышли на матч с "Динамо" в специальных чемпионских футболках

Контракт аргентинца с «Шахтером» истекает летом.

По сообщениям СМИ, в услугах Феррейры были заинтересованы итальянский «Торино» и бельгийский «Андерлехт». Португальские СМИ также сообщают, что аргентинец подпишет контракт с «Бенфикой» из Лиссабона.

27-летний форвард провел за "Шахтер" 115 матчей, забил 59 голов и сделал 12 голевых передач.