Шевченко вызвал динамовца Сидорчука в сборную Украины

Сергей Сидорчук присоединится к остальным 25 футболистам, вызванным на матчи с Албанией и Марокко.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины, и таким образом 23 мая присоединится к главной команде страны.

Как стало известно сайту "Команда 1", динамовец будет готовиться к товарищеским поединкам "сине-желтых" против сборных Албании и Марокко наравне с другими "сборниками". Такое решение Андрей Шевченко принял после того, как футболист восстановился после травмы и сыграл в первом после паузы матче с Шахтером.

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Напомним, что ранее в списке Андрея Шевченко, вызванных на контрольные матчи футболистов Сидорчук отсутствовал. 19 мая полузащитник Динамо впервые сыграл после травмы, которую он получил в октябре 2017 года в матче против Янг Бойз.

В игре с Шахтером Сидорчук вышел на замену вместо Буяльского на 57-й минуте игры. Сам матч завершился победой Динамо со счетом 2:1.