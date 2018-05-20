Легенда №20: как фанаты Динамо прощались с Гусевым (фото, видео)

Олег Гусев провел последний матч в футболке киевского Динамо.

Олег Гусев провел свой последний матч в футболке киевского Динамо, выйдя на замену в игре с Шахтером в заключительном туре чемпионата Украины.

Болельщики ультрас киевлян приготовили специальные баннеры для 35-летнего полузащитника, а также яркий перфоманс - выложили с помощью белых флагов число "20" - игровой номер Олега Гусева в Динамо.

После окончания матча фанаты Динамо долго не отпускали Гусева, устроив ему прощальные подбрасывание, сообщает Isport.

Отметим, что Олег Гусев провел в футболке Динамо 433 матча. Пока что полузащитник не определился продолжит ли карьеру футболиста в другом чемпионате или же попробует себя в иной роли.

Как сообщал УНИАН, вчера киевское Динамо обыграло Шахтер - 2:1 - в последнем матче чемпионата УПЛ.