Мбокани, Мораес и Хачериди покинут Динамо

23:16, 19 мая 2018
Футбол
297
Сразу три игрока основы &quot;Динамо&quot; покинут команду в летнее межсезонье / fcdynamo.kiev.ua

Все трое игроков покинут киевский клуб, сообщает Динамомания.

Нападающие Мбокани и Мораес, а также защитник Хачериди покинут Динамо на правах свободных агентов.

Читайте такжеГусев покинет Динамо после матча с Шахтером (видео)

Контракты игроков истекают летом этого года, а новых соглашений клуб не будет предлагать, сообщил наставник киевлян Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча 32-го тура против Шахтера.

Также покинет Динамо Олег Гусев, который вышел на замену в поединке с Шахтером.

Как сообщал УНИАН, Динамо финишировало на 2-й позиции в УПЛ 2017/18, отстав от Шахтера на 2 очка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Киев#Премьер-лига