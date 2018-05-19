Мбокани, Мораес и Хачериди покинут Динамо
23:16, 19 мая 2018Футбол
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Контракты игроков истекают летом этого года, а новых соглашений клуб не будет предлагать.
Сразу три игрока основы "Динамо" покинут команду в летнее межсезонье / fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо не будет предлагать новые контракты Дьемерси Мбокани, Жуниору Мораесу и Евгению Хачериди.
Все трое игроков покинут киевский клуб, сообщает Динамомания.
Нападающие Мбокани и Мораес, а также защитник Хачериди покинут Динамо на правах свободных агентов.
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Контракты игроков истекают летом этого года, а новых соглашений клуб не будет предлагать, сообщил наставник киевлян Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча 32-го тура против Шахтера.
Также покинет Динамо Олег Гусев, который вышел на замену в поединке с Шахтером.
Как сообщал УНИАН, Динамо финишировало на 2-й позиции в УПЛ 2017/18, отстав от Шахтера на 2 очка.
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