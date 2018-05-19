Айнтрахт - Бавария - 3:1: клуб из Франкфурта сенсационно выиграл Кубок Германии

Судьба матча была решена за 9 минут до конца игры.

В Берлине на "Олимпиаштадионе" завершился финальный матч 75-го юбилейного розыгрыша Кубка Германии по футболу, в котором чемпион Бундеслиги сезона 2017/18 "Бавария" из Мюнхена противостояла "Айнтрахту" из Франкфурта.

Игра завершилась сенсационной победой "Айнтрахта" со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Героем матча стал хорватский легионер франкфуртцев Анте Ребич.

На 11-й минуте Ребич открыл счет, но, в начале второго тайма, на 52-й игрок "Баварии" Мариуш Левандовски сравнял результат. Судьба матча была решена на 82-й минуте, когда Ребич забил второй гол в почти такой же ситуации как и свой первый мяч.

Уже в добавленное арбитром время, на 90+6 минуте игры Мият Гачинович забил гол в пустые ворота "Баварии", когда вратарь пошел к воротам "Айнтрахта" при подваче углового.

Таким образом, команда в пятый раз в своей истории выиграла Кубок Германии, после триумфов 1974, 1975, 1981 и 1988 годов.