Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Динамо" в специальных чемпионских футболках
21:38, 19 мая 2018Футбол
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"Чемпионские футболки" отражали все 11 сезонов триумфов горняков в истории.
"Шахтер" выиграл титул чемпиона Украины в 11-й раз за 16 лет / facebook.com/fcshakhtar
На матч заключительного тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2017/18 игроки донецкого "Шахтера" выишли в специальных футболках.
Каждый из игроков нес на себе годы всех 11 чемпионатов, где донецкий клуб побеждал, сообщается на официальной странице клуба в Facebook.
Донецкий клуб с 2002. по 2018 годы выиграл 11 титулов чемпиона Украины.
Как сообщал УНИАН, неделю назад "Шахтер" обыграл ровенский "Верес" (1:0) и стал победителем чемпионата Украины сезона 2017/18.
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