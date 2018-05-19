Игроки "Шахтера" вышли на матч с "Динамо" в специальных чемпионских футболках

"Чемпионские футболки" отражали все 11 сезонов триумфов горняков в истории.

На матч заключительного тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2017/18 игроки донецкого "Шахтера" выишли в специальных футболках.

Каждый из игроков нес на себе годы всех 11 чемпионатов, где донецкий клуб побеждал, сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Донецкий клуб с 2002. по 2018 годы выиграл 11 титулов чемпиона Украины.

Как сообщал УНИАН, неделю назад "Шахтер" обыграл ровенский "Верес" (1:0) и стал победителем чемпионата Украины сезона 2017/18.