Динамо - Шахтер - 2:1: киевляне одержали "победу престижа" в концовке сезона

"Динамо" обыграло чемпиона и обладателя Кубка Украины.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" и сумело одержать победу.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники провели равный первый тайм, а судьбы игры была решена вскоре после перерыва.

На 16-й минуте игры Виктор Цыганков с углового навесил точно на голову Беньямину Вербичу, который нанес точный удар по воротам. Мяч ударился о газон и влетел под перекладину..Впрочем, уже на 23-й минуте гости заработали пенальти и Ромеро Марлос техничным ударом сравнял результат.

А на 55-й минуте Цыганков подключил справа в штрафной "Шахтера" Кендзёру, последовал прострел и игрок "горняков" Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота.

В оставшееся время "Шахтер" много атаковал, но сравнять счет так и не сумел.

Таким образом, у "Шахтера" осталось 75 очков в итоговой турнирной таблице УПЛ, а у "Динамо" - 73.