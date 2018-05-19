Александрия - Олимпик - 2:0: александрийцы закрепились на 7-м месте в таблице УПЛ
19:14, 19 мая 2018Футбол
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Команда из Александрии на мажорной ногте завершила сезон в Премьер-лиге.
Александрия обыграла Олимпик в заключительном матче сезона УПЛ / Футбол 24
В Александрии завершился матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Олимпик" и обыграла соперника.
Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена во втором тайме. на 55-й минуте Василий Грищук реализовал пенальти и открыл счет в игре, а на 80-й минуте Тимур Стецькив удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, "Александрия" набрала 45 очков и закрепилась на 7-м месте в итоговой турнирной таблице УПЛ. У "Олимпика" - 36 баллов и команда пропустила вперед львовские "Карпаты" (37), заняв 8-е место в УПЛ.
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