Александрия - Олимпик - 2:0: александрийцы закрепились на 7-м месте в таблице УПЛ

Команда из Александрии на мажорной ногте завершила сезон в Премьер-лиге.

В Александрии завершился матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Олимпик" и обыграла соперника.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена во втором тайме. на 55-й минуте Василий Грищук реализовал пенальти и открыл счет в игре, а на 80-й минуте Тимур Стецькив удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Александрия" набрала 45 очков и закрепилась на 7-м месте в итоговой турнирной таблице УПЛ. У "Олимпика" - 36 баллов и команда пропустила вперед львовские "Карпаты" (37), заняв 8-е место в УПЛ.