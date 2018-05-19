Карпаты - Сталь - 3:0: команда из Каменского выбыла в Первую лигу

19:04, 19 мая 2018
Футбол
65
&quot;Сталь&quot; напрямую выбыла из Премьер-лиги / Football.ua

Во Львове завершился матч заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" обыграли с крупным счетом "Сталь" из Каменского.

Игра завершилась с результатом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Счет на 37-й минуте открыл Орест Лебеденко, а после перерыва, в середине второго тайма, на 61-й минуте Сергей Мякушко удвоил преимущество хозяев поля. Наконец, на 78-й минуте Марьян Швед довел преиимущество львовян до крупного.

Таким образом, на счету "Стали" осталось 26 очков и команда заняла последнее 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда напрямую вылетела из Премьер-лиги у будет в следующем сезоне выступать в Первой лиге ПФЛ.

"Карпаты" финишировали на 8-м месте в турнирной таблице - 37 очков, обойдя донецкий "Олимпик", у которого 9-е место и 36 баллов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сталь Каменское#УПЛ-2017/18