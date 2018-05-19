Черноморец избежал прямого вылета из Премьер-лиги и сыграет в матчах плей-офф

Одесситы обыграли "Зирку" из Кропивницкого со счетом 1:0.

В Одессе завершился матч последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Зирку" из Кропивницкого и обыграл оппонента.

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

На 57-й минуте счет в матче открыл Максим Третьяков. Игрок сумел использовать ужасающую ошибку от защиты соперника - Гафаити потерялся на футбольном поле и упустил своего игрока из виду. Максим протащил мяч и с носка пробил его под голкипером - 1:0.

В дальнейшем одесситы сумели удержать свое преимущество.

Таким образом, "Черноморец" набрал 29 очков и сумел избежать 12-го места и прямого вылета из элитного дивизиона украинского футбола. Команда заняла 11-е место и теперь сыграет в плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге с командой из ПФЛ (Первая лига).