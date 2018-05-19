Онлайн-видеотрансляция, Динамо - Шахтер: Премьер-лига, 32-й тур

Матч лидеров украинского футбола состоится в субботу вечером.

Сегодня в Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, состоится матч заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

Игра не имеет турнирного значения, так как "Шахтер" досрочно стал чемпионом УПЛ - донецкая команда на 5 очков опережает киевлян в турнирной таблице.

Также "Шахтер" в этом сезоне выиграп Кубко Украины, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:0.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию проведет телеканал 2+2.