Онлайн-видеотрансляция, Черноморец - Зирка, Карпаты - Сталь: УПЛ, 32-й тур

В последнем туре Премьер-лиги матчи начинаются одновременно и будет проведена перекличка.

В субботу состоятся заключительные матчи чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги во второй "шестерке" (7-12 места).

В частности, в Одессе "Чернморец" примет "Зирку" из Кропивницкого, а во Львове - "Карпаты" сыграют против "Стали" из Каменского, сообщает официальный сайт лиги.

Перед последним туром сохранять полное спокойствие могут только игроки львовской команды, сохранившие место в УПЛ на следующий сезон. Также не выше 10-го места поднимутся игроки "Зирки", которым абсолютно точно предстоит провести матчи плей-офф за сохранение места в Премьер-лиге с бронзовым призером ПФЛ (Первая лига).

А вот "Сталь" и "Черноморец" поведут отчаянную заочную борьбу за 11-12 места и право сыграть переходные матчи плей-офф с серебряным призером ПФЛ. Команда, которая займет последнее 12-е место проведет сегодня последний матч в сезоне и напрямую вылетит из УПЛ в ПФЛ. Пока у "Стали" и "Чернморца" по 26 очков, а команда из Каменского опережает одесситов по дополнительным показателям.

"Черноморец" опередит "Сталь" только если удачнее сыграет в последнем туре - сыграет вничью против "Зирки" при поражении "Стали" во Львове, или обыграет кропивничан, при условии ничьей или победы "Карпат" в параллельном матче.

Матчи "Черноморец" - "Зирка" и "Карпаты" - "Сталь" начнутся в 17.00. ТВ-перекличку двух игр покажет канал УНИАН.