Кличко: Впервые в истории ЛЧ УЕФА согласовало публичный просмотр трансляции финала

26 мая на Контрактовой площади столицы около 15 тысяч болельщиков смогут посмотреть на большом экране трансляцию матча, в котором сойдутся «Ливерпуль» с «Реалом».

УЕФА согласовало публичный просмотр трансляции финального матча на большом экране, который будет установлен на Контрактовой площади в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

«Друзья! Киев готовится к большому спортивному событию, которое будет принимать впервые, – финала Лиги чемпионов УЕФА. И есть приятная новость для футбольных болельщиков, которые не попадут на «Олимпийский». УЕФА впервые за историю Лиги чемпионов согласовало публичный просмотр финального матча», – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что 26 мая на Контрактовой площади столицы около 15 тысяч болельщиков смогут посмотреть на большом экране трансляцию матча, в котором сойдутся «Ливерпуль» с «Реалом». Виталий Кличко добавил, что таким образом все желающие смогут почувствовать атмосферу большого футбольного праздника. В то же время мэр Киева напомнил, что различные мероприятия, активности, символические футбольные матчи будут проходить с 24 мая в городке «Фестиваль чемпионов» на Крещатике.