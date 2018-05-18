"Финал Лиги чемпионов в Киеве превратился в кошмар" – фанаты и звезды Реала сдают свои билеты

Не только фанаты "Ливерпуля" отказываются от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов.

Игроки "Реала" и болельщики отказываются от билетов на финал ЛЧ-2018, которые получили от клуба для распределения между друзьями и родственниками.

Такого в истории Мадрида еще не было, сообщает Футбол 24.

Не только фанаты Ливерпуля отказываются от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов.

Болельщики Реала тоже испытывают немалые трудности с матчем, который рискует превратиться в дорогое зрелище в истории. Следовательно инчас Мадрида также не горят желанием побывать в Украине с ее аномальным скачком цен на проживание, а также дорогим и длительным проездом. Это стало настолько масштабной проблемой, что даже среди звездных фанов отсутствует ажиотаж относительно киевского финала ЛЧ.

Как информирует испанская Marca, Реал активировал резервный список членов клуба (сосіос) за то, что те, которые имели право покупки билетов першогочергово, банально не берут их или сдают. Более того, клуб начал получать возврат тикетов от тех, кто выиграл их в лотерейном порядке. Аналогичная ситуация у Ливерпуля, который сообщил о переговорах с фанатами резервного списка.

"Реал – Ливерпуль: приезд в Киев стал кошмаром". Под таким заголовком главное мадридское издание в другой статье описывает ситуацию с матчем для испанских фанатов. Самый дешевый перелет стоит 800 евро. Суровая реальность. На этой неделе в клубных офисах ждали наплыва людей, которые хотят посмотреть вживую 3-й подряд финал Кубка Европы, в котором сыграет их любимая команда. Однако после того, как УЕФА выдал финалистам ЛЧ по 17 тысяч билетов, стало очевидно, что на рынке самый дешевый перелет в Киев стоит 791 евро, а по времени это получается 20 часов и 50 минут. То есть болельщик вылетает в пятницу, а на место прибывает в день финала в 18:50 по Киеву. И это еще надо успеть добраться до стадиона. С самолета на бал, не иначе.

В день матча купить билеты на самолет нереально. Первый полет стартует в 16:20, а на место вы прибываете в 1 ночи. Проблема в том, что отсутствуют прямые рейсы, а пересадки значительно увеличивают время путешествия. Возвращение в Испанию – удовольствие и дорогое, и утомительное. Рейсы за "небольшую" цену в 3 тысячи евро продолжительностью 26 часов, как вам такое? То есть в таких условиях еще придется просить шефа не только о сокращенный день в пятницу, а выходной в рабочий понедельник. Очень не похоже на путешествие мечты.