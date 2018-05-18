Спонсора УЕФА "Газпром" все-таки представили на улицах в канун финала ЛЧ

Логотипы российской компании присутствуют на бордах в фан-зоне на Крещатике.

В строящейся к финалу Лиги чемпионов фан-зоне на Крещатике в Киеве появились рекламные борды с логотипом спонсора УЕФА российской компанией ПАО "Газпром".

Фан-зона, где соберутся фанаты "Реала", "Ливерпуля" и киевляне, строится в центре столицы, сообщает корреспондент УНИАН.

Наряду с остальными спонсорами УЕФА здесь также представлен российский "Газпром".

Читайте такжеСпонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала

Между тем, накануне представитель Киевской городской государственной администрации Андрей Мирошниченко на специальной пресс-конференции, посвященной организации финала заявил о том, что спонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала.

УЕФА известна тем, что требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в городе, принимающем финал Лиги чемпионов.