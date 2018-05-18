Цыганков попал в список 12 лучших молодых игроков Лиги Европы сезона 2017/18

УЕФА определил лучших по окончании финального матча второго по значимости еврокубка.

Союз европейских футбольных ассоциаций определил список 12-ти лучших молодых игроков Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18.

Список опубликован на официальном сайте УЕФА.

В ростер попал игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

"20-летний полузащитник "Динамо" в минувшем сезоне забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи, в том числе, отметившись результативными действиями в игре против "Лацио" - 2:2. Он очень похож по своему стилю игры на Гарета Бейла, делает лестное сравнение экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров", - говрится в аннотации на сайте УЕФА.

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Помимо него, в число 12 лучших молодых игроков вошли:

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», вратарь, 19 лет), Адемола Лукман («Эвертон», нападающий, 20 лет), Уссем Ауар («Лион», полузащитник, 19 лет), Патрик Кутроне («Милан», нападающий, 20 лет), Эшли Мэйтлэнд-Найлс («Арсенал», полузащитник, 20 лет), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», защитник, 19 лет), Амаду Айдара («Зальцбург», полузащитник, 20 лет), Александр Головин (ЦСКА, полузащитник, 21 год), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», полузащитник, 21 год), Тонги Ндомбеле («Лион», полузащитник, 21 год), Родри Эрнандес («Вильяреал», полузащитник, 21 год).

Как сообщал УНИАН, в минувшую среду в финале Лиги Европы испанский "Атлетико" из Мадрида обыграл французский "Марсель" - 3:0.