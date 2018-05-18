Ярмоленко приедет в сборную Украины с опозданием

Также могут не прибыть к началу сбора Малиновский, Соболь и Буяльский.

Подготовку к контрольным матчам с Марокко и Албанией сборная Украины начнет 23 мая в Харькове, но в этот день команда Андрея Шевченко точно соберется не в полном составе.

Так, на два дня позже в расположение сине-желтых прибудет полузащитник немецкой Боруссии (Дортмунд) Андрей Ярмоленко, сообщает Команда 1.

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Дело в том, что дортмундцы планируют слетать в США, где проведут коммерческий матч с ФК Лос-Анджелес. Данную информацию изданию подтвердил сам футболист. «В сборную приеду 25 мая», — сказал Ярмоленко.

Стоит добавить, что не исключен вариант, при котором в национальную команду также опоздают Руслан Малиновский и Эдуард Соболь, а Виталий Буяльский планирует слетать на консультацию к зарубежным медикам. Все дело в том, что наш сбор стартует раньше официальных дат ФИФА, поэтому клубы вправе не отпускать своих футболистов.

Как сообщал УНИАН, даты матчей сборных Украины с Марокко и Албанией были смещены на 1 день. Игры состоятся 31 мая и 3 июня, соответственно.