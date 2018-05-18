Португалия не взяла на чемпионат мира автора золотого гола Евро-2016 Эдера

Сформирован окончательный состав сильнейшей европейской сборной на данный момент.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил окончательный состав команды на чемпионат мира-2018.

В итоговой заявке португальцев на чемпионат мира не оказалась форварда московского Локомотива Эдера, забившего победный гол в ворота сборной Франции в финале Евро-2016, сообщает SportArena.

Не поедут в Россию экс-полузащитник Ман Юнайтед Нани, поигравший в киевском Динамо Виторину Антунеш и два футболиста Барселоны – защитник Нелсон Семеду и хавбек Андре Гомеш. Все они присутствовали в расширенном списке команды.

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Вратари: Антони Лопеш (Лион, Франция), Бету (Гезтепе, Турция), Руй Патрисиу (Спортинг);

Защитники: Бруну Алвеш (Рейнджерс, Шотландия), Седрик Соареш (Саутгемптон, Англия), Жозе Фонте (Далянь Ифан, Китай), Мариу Руй (Наполи, Италия), Пепе (Бешикташ, Турция), Рафаэл Геррейру (Боруссия Д, Германия), Рикарду Перейра (Порту), Рубен Диаш (Бенфика);

Полузащитники: Адриен Силва (Лестер, Англия), Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью (оба — Спортинг), Жоау Мариу (Вест Хэм, Англия), Жоау Моутинью (Монако, Франция), Мануэл Фернандеш (Локомотив, Россия);

Форварды: Андре Силва (Милан, Италия), Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Криштиану Роналду (Реал, Испания), Желсон Мартинш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсия, Испания), Рикарду Куарежма (Бешикташ, Турция).

Перед чемпионатом мира команда Фернанду Сантуша проведет три товарищеских матча — с Тунисом (28 мая), Бельгией (2 июня) и Алжиром (7 июня).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).