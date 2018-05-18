Фонсека: счастлив, что продлил контракт с Шахтёром

Паулу Фонсека прокомментировал подписание соглашения с чемпионом Украины.

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал продление соглашения с «горянками» на два года.

«Я очень счастлив! У меня было желание продолжить свою карьеру в «Шахтёре». Крайне важно было почувствовать, что президент клуба Ринат Ахметов, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Повторюсь, очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом. Хочу также поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах.

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Теперь нужно усердно трудиться, чтобы продолжать побеждать как на внутренней, так и на международной арене. «Шахтёр» по-прежнему станет демонстрировать красивый, атакующий футбол. Верю, болельщики будут гордиться своим клубом. Хочу поблагодарить наших фанов за великолепную поддержку. У «горняков» просто фантастические болельщики, которые очень любят команду. Для меня это послужило дополнительным мотивом остаться здесь», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтёра».

Как сообщал УНИАН, португалец Паулу Фонсека подписал в четверг новый контракт с "горняками". За два предыдущих сезона в "Шахтере" Фонсека дважды стал чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка и один раз выиграл Суперкубок.