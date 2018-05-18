Гвардиола будет работать в Ман Сити до 2021 года

00:27, 18 мая 2018
Футбол
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Хосеп Гвардиола подписал контракт до 2021 года / mancity.com

Новое соглашение испанца с английским клубом рассчитано до 2021 года. Под руководством этого специалиста «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок английской Лиги.

При этом «горожане» также установили рекорд АПЛ по количеству набранных очков за сезон - ровно 100.

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с "горняками".

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Теги: #Манчестер Сити#Хосеп Гвардиола