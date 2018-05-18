Гвардиола будет работать в Ман Сити до 2021 года
00:27, 18 мая 2018Футбол
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Испанский коуч подписал с "Манчестер Сити" новый контракт.
Хосеп Гвардиола подписал контракт до 2021 года / mancity.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контакт со своим клубом. Об этом сообщает официальный Twitter «горожан».
Новое соглашение испанца с английским клубом рассчитано до 2021 года. Под руководством этого специалиста «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок английской Лиги.
При этом «горожане» также установили рекорд АПЛ по количеству набранных очков за сезон - ровно 100.
Как сообщал УНИАН, в четверг вечером стало известно, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с "горняками".
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