Фонсека подписал новый контракт с "Шахтером"

Ахметов уверен, что под руководством Паулу Фонсеки "Шахтер" будут ждать новые успехи.

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

Об єтом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Паулу Фонсека - в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года", - заявил Ахметов.

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Ахметов отметил, что руководство клуба два года назад приняло правильное решение пригласив Фонсеку в команду.

"Вы помните, как два года назад мы пригласили Паулу в "Шахтер" и все кричали: "Что будет, что теперь с "Шахтером"?! Теперь все плохо будет с "Шахтером". Все плохо, будут проблемы. Мы не знаем, чего ждать". А что мы видим? Два чемпионства, два Кубка, один Суперкубок и блестящая игра в Лиге чемпионов. Это говорит о том, что "Шахтер" два года назад принял правильное решение, пригласив Паулу и его помощников в команду", - сказал президент ФК "Шахтер".

Ахметов уверен, что под руководством Фонсеки "Шахтер" будут ждать новые успехи. "Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", - подытожил владелец "Шахтера".