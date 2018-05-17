В Украине сварили пиво в честь форварда Ливерпуля Салаха перед финалом Лиги чемпионов

Сорт пива получил название 22MOSALAH.

Одна из украинских домашних пивоварен посвятила атакующему хавбеку "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху специальный сорт пива и назвала в его честь.

Об этом сообщает "Футбол 24".

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"Придумывая стиль и сорт будущего пива, мы остановились на стиле Session Pale Ale с добавлением привезенных из Египта фиников. В этот момент к нам и пришла идея посвятить наше пиво одному из лучших египетских футболистов за последние 100 лет. Тем более, "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве, где и базируется пивоварня BAR'N'BOYm home brewery", – рассказали сооснователи пивоварни Дмитрий и Петр.

Этикетка пива, получившего название 22MOSALAH, выполнена с использованием цветов национального флага Египта и "Ливерпуля".

Как сообщал УНИАН, в финальном матче Лиги чемпионов 26 мая в Киеве встретятся "Реал" и "Ливерпуль".