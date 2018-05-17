Шахтер создал футбольный фонд Shakhtar Social

Задачи фонда – популяризация футбола и здорового образа жизни, формирование правильных ценностей, создание равных возможностей для каждого, кто любит футбол и желает им заниматься.

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) объявил об основании некоммерческого футбольного фонда Shakhtar Social.

Учрежденная компания – некоммерческая организация, созданная для реализации социальных проектов. Основная цель фонда – развитие футбольной культуры в Украине, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Следуя лучшим практикам фондов европейских футбольных команд, Shakhtar Social будет осуществлять деятельность в следующих направлениях:

- развитие массового детского футбола;

- обучение футбольных тренеров-волонтеров;

- поддержка гендерного равенства;

- реализация футбольных проектов для людей с инвалидностью;

- благотворительные проекты.

Задачи фонда – популяризация футбола и здорового образа жизни, формирование правильных ценностей, создание равных возможностей для каждого, кто любит футбол и желает им заниматься.

Uенеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в этой связи отметил::

– Футбол не ограничивается 90 минутами и боковыми линиями поля. Футбол – это феномен, социальный инструмент, который способен менять жизнь миллионов людей. Мы понимаем, что бренд «Шахтера» и популярность наших игроков должны работать на благо общества. Поэтому ФК «Шахтер» – социально ответственный футбольный клуб. Проектов становится все больше, они требуют отдельного внимания и управления. По примеру европейских Football Foundations нами было принято решение об основании клубного фонда. С помощью Shakhtar Social станем развивать детский массовый футбол, отдельное внимание уделим созданию возможностей для детей с инвалидностью.

Футбольные фонды распространены среди топ-клубов Европы. Наиболее известными являются Barça Foundation, MU Foundation, Chelsea Foundation, Real Madrid Foundation.