Для обладателей билетов на финалы Лиги чемпионов в Киеве введут бесплатный проезд в транспорте
В Киеве на время женского и мужского финальных матчей Лиги чемпионов будет применена система combi ticket.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Как отметили в КГГА, в рамках Финала женской Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 24 мая, обладатели билетов на матч или аккредитованные лица будут иметь возможность по предъявлению билета на матч пользоваться городским коммунальным транспортом бесплатно в течение 36 часов.
Читайте такжеСпонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала
Такую же возможность получат обладатели билетов и аккредитованные лица на мужской финал Лиги чемпионов: 36 часов коммунальный транспорт для них будет бесплатным (26-27 мая).
В КГГА отметили, что соответствующие расходы будут компенсированы городскому бюджету со стороны УЕФА в сумме 100 тысяч евро.
Как известно, мужской финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».
В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся немецкий «Вольсбург» и французский «Лион».