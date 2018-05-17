Финал Лиги чемпионов будут транслировать в Киеве на большом экране

Отдельно на Крещатике пройдут различные мероприятия, посвященные финалу "Реал" - "Ливерпуль".

В Киеве на Контрактовой площади болельщики смогут посмотреть на большом экране финальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Реал" и "Ливерпуль".

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Facebook.

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"Есть приятная новость для футбольных болельщиков, которые не попадут на «Олимпийский». УЕФА, впервые в истории Лиги чемпионов, согласовал публичный просмотр финального матча. И 26 мая, на Контрактовой площади в столице, около 15 тысяч болельщиков смогут посмотреть на большом экране матч, в котором сойдутся "Ливерпуль" с "Реалом", - заявил Кличко.

Также он сообщил о проведении различных мероприятий, которые пройдут с 24 мая в городке «Фестиваль чемпионов» на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая в 21.45 на НСК «Олимпийский».