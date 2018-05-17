Спонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала

15:03, 17 мая 2018
Футбол
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Реклама Газпрома будет только на НСК "Олимпийский" / Чемпионат

Об этом заявил представитель КМДА по финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко на специальной пресс-конференции, посвященной организации финала, сообщает SportArena.

УЕФА известна тем, что требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в городе, принимающем финал Лиги чемпионов.

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Тем не менее, в данном конкретном случае, логотип Газпром будет использован только на рекламных бордах на стадионе накануне игры, на тренировке и, непосредственно, во время матча. 

Как сообщал УНИАН, финал ЛЧ между Ливерпулем и Реалом состоится в Киеве 26 мая.

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Теги: #Лига чемпионов#Газпром спонсор УЕФА