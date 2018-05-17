Спонсор Лиги чемпионов Газпром не будет представлен на улицах Киева в дни финала

Логотип Газпром будет использован только на рекламных бордах на стадионе накануне игры, на тренировке и, непосредственно, во время матча.

Российская корпорация Газпром, которая является спонсором Лиги чемпионов, не будет представлена на улицах Киева во время финала.

Об этом заявил представитель КМДА по финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко на специальной пресс-конференции, посвященной организации финала, сообщает SportArena.

УЕФА известна тем, что требует жесткого соблюдения своих контрактов, поэтому могла настаивать, чтобы все спонсоры были представлены в городе, принимающем финал Лиги чемпионов.

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Тем не менее, в данном конкретном случае, логотип Газпром будет использован только на рекламных бордах на стадионе накануне игры, на тренировке и, непосредственно, во время матча.

Как сообщал УНИАН, финал ЛЧ между Ливерпулем и Реалом состоится в Киеве 26 мая.