Игрок Баварии Вагнер "немедленно" ушел из сборной Германии после невызова на ЧМ-2018

Тренер национальной команды Йоахим Лев не включил игрока даже в расширенный список команды.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Сандро Вагнер объявил о прекращении выступлений за сборную Германии после того, как Йоахим Лев не взял его на чемпионат мира в России.

Об этом спортсмен объявил на своей персональной странице в Instagram.

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«Я немедленно ухожу из национальной сборной. Очевидно, что я со своей открытостью, честностью и прямотой не подхожу тренерскому штабу. Я желаю парням всего самого лучшего в России и надеюсь, что они вернутся в Германию чемпионами мира. Самое важное в моей карьере уже случилось: я снова играю за «Баварию» – клуб, который я люблю», – написал Вагнер.

Вагнер перешел из "Хоффенхайма" в "Баварию." в декабре 2017-го года. Игрок считается одним из ведущих форвадов в Германии.