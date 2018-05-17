На финал Лиги чемпионов в Киеве ожидается около 100 тысяч туристов

По ТВ за происходящим будут следить более 600 млн зрителей.

В течение следующей недели в связи с проведением финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве ожидается около 100 тыс. туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве, Андрей Мирошниченко.

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«Туристов будет много. Мы принимаем крупнейшее однодневное спортивное событие в мире. По телевидению за нами будут наблюдать более 600 млн зрителей. А в городе мы ожидаем около 100 тыс. туристов в течение всей недели всех этих событий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2018 года на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017/18 годов - 63-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА. Этот матч станет первым в истории финалом Лиги чемпионов УЕФА на территории Украины.