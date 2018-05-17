Даты ближайших матчей сборной Украины смещены на один день

Игры состоятся 31 мая и 3 июня.

Контрольный поединок против Албании сборная Украины проведет 3 июня, но подробности относительно этой игры пока уточняются.

Подготовку к контрольным матчам с Марокко и Албанией сборная Украины начинает 23 мая в Харькове. Первый спарринг, с четвертой командой Африки в рейтинге ФИФА, она проведет 31-го числа в швейцарской Женеве, хотя изначально эта игра планировалась на 30-е, сообщает Команда 1.

В связи с этим перенесен и контрольный поединок с албанцами — он состоится не 2-го, а 3 июня. Где именно и во сколько, пока неизвестно.

До матча осталось меньше 20-ти дней, а переговоры еще продолжаются. Можно предположить, что суть вопроса заключается в каких-то финансовых условиях. Скорее всего, эта игра тоже пройдет на территории Швейцарии.

Напомним, что вчера главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к указанным спаррингам. Туда вошли защитник Шахтера Николай Матвиенко, который сломал нос, полузащитник Динамо Виталий Буяльский, который перед сбором национальной команды планирует слетать на консультацию к зарубежным врачам, а также Руслан Малиновский, который, возможно, приедет в расположение сине-желтых с небольшим опозданием.