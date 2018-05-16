Марсель - Атлетико - 0:3: клуб из Мадрида уверенно выиграл финал Лиги Европы

Мадридская команда разгромила французов в финальной игре в Лионе.

В Лионе (Франция) завершился финальный поединок Лиги Европы, в котором встречались французский "Марсель" и испанский "Атлетико" (Мадрид).

Футболисты "Атлетико" обыграли соперника со счетом 3:0 и в третий раз в своей истории стали обладателями трофея Лиги Европы.

"Марсель" в третий раз участвовал в финале этого турнира (до 2009 года соревнования носили название Кубок УЕФА) и ни разу не победил.

Героем финального матча стал форвард "Атлетико" - француз Антуан Гризманн.

На 21-й минуте первого тайма он воспользовался нерасторопностью защитников "Марселя" и легко открыл счет.

На 49-й минуте тот же Гризманн забил похожий гол - перехват в центре, красивая распасовка в касание, и Коке зряче выводит Гризманна на ворота. 2:0.

На 89-й минуте Коке установил окончательный счет - 3:0.

Подопечные Диего Симеоне завлаели вторым по значимости еврокубковым трофеем. Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль".