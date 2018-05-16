Два клуба АПЛ уволили главных тренеров и претендуют на Фонсеку

Два элитных английских клуба - "Эвертон" и "Вест Хэм" - освободили вакансии главного тренера.

Сразу два клуба английской Премьер-лиги уволили главных тренеров по окончании сезона.

"Эвертон" из города Ливерпуль объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера. Контракт, срок которого истекал через год, расторгнут по обоюдному согласию.

Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года, сменив Рональда Кумана. Под его руководством клуб занял 8-е место в АПЛ.

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Сегодня же лондонский "Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил о разрыве отношений с Дэвидом Мойесом. Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас "Вест Хэм" от вылета из Премьер-лиги. Мойес возглавлял команду с ноябре прошлого года и финишировал вместе с "молотобойцами" на 13-м месте.

Отметим, что и "Эвертон", и "Вест Хэм" проявляли интерес к наставнику "Шахтера" Паулу Фонсеке как кандидату на замещение вакансии главного тренера. Сегодня стало известно, что "Шахтер", скорее всего, продлит контракт с Фонсекой еще на 2 года.