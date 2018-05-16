Легендарный голкипер Буффон принял решение завершить карьеру

Об этом сообщил агент футболиста.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение о завершении карьеры.

Об этом сообщает ESPN.

Завтра Буффон соберет пресс-конференцию в Турине, на которой расскажет о своем будущем, однако его агент Сильвано Мартина подтвердил, что голкипер "повесит бутсы на гвоздь".

"Это не будет прощание в стиле Тотти, потому что такое драматичное прощание может состояться только в Риме. В Турине я жду скорее прощания в стиле Дель Пьеро. За пятнадцать минут до конца матча с "Вероной" 19 мая что-то произойдет, вроде вывешенного баннера «До свидания, Платини». Будут слезы, но все будет сдержанным.

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Для меня было честью сопровождать величайшего голкипера в истории. Больше не могу ничего сказать, он сам расскажет все на пресс-конференции в четверг", - сказал агент.

40-летний Буффон выступает с 1995 года и провел в итальянской Серии А 640 матчей, что всего на 7 игр меньше легендарного рекорда игрока "Милана" Паоло Мальдини.

Буффон за свою карьеру девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира 2006 года.