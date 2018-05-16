УЕФА подтвердит ФФУ строгие рекомендации относительно использования Кубка чемпионов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций прокомментировали инцидент с трофеем Лиги чемпионов в Киеве.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с серией фотографий в соцсети, на которых изображена несовершеннолетняя девочка (предположительно - падчерица президента ФФУ Андрея Павелко), в обнимку с Кубком чемпионов.

На запрос УНИАН, в пресс-службе УЕФА ответили: "Мы поддерживаем связь с Федерацией футбола Украины, чтобы подтвердить строгие рекомендации относительно использования Трофея Лиги чемпионов УЕФА на различных мероприятиях".

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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел во время Турне трофея Лиги чемпионов, который накануне финала проходит по ряду крупных городов Украины.

На снимках девочка играет с трофеем главного еврокубка и целует его в частном автомобиле. При этом, в автомобиле отсутствуют охранники, которые, в соответствии с правилами, должны обеспечивать безопастность Кубка чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве, 26 мая.