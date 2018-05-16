Шахтер обратился в комитет честной игры для расследования "отравления Вереса"

В скандальной ситуации могут присутствовать признаки коррупции и манипулирования результатом.

Футбольный клуб "Шахтер" обратился в комитет Федерации футбола Украины по этике и честной игре относительно событий, которые происходили перед матчем против "Вереса".

Напомним, тогда ровенский клуб сослался на отравление игроков основы и просил перенести матч на дату после 20 мая.

Футболисты стали заложниками ситуации - им пришлось дважды проделать путь в Харьков, при этом на поле вышли шестеро из девяти якобы отравленных игроков, сообщает Террикон.

"Шахтер" хотел бы, чтобы комитет разобрался в этой скандальной ситуации, ведь здесь могут присутствовать признаки коррупции и манипулирования результатом. Соответствующие статьи прописаны в дисциплинарных правилах ФФУ.

- История с отравлением футболистов "Вереса" нам видится весьма нелогичной и неправдивой. Есть много вопросов. Например, почему футболисты, которые были нездоровыми, вдруг вышли на игру и провели весь матч? Почему "Верес", понимая, что Премьер-лига не усматривает форс-мажора, решил не проводить игру и ехать в Винники? Какие выгоды двигали руководством "Вереса", что клуб заранее был согласен с техническим поражением? Это как минимум неспортивно.

Почему "Верес" в переписке с "Шахтером" шантажировал тем, что превратит концовку чемпионата в юридические войны? В этой истории много неясностей. Поэтому мы направили заявление в комитет по этике и честной игре ФФУ с просьбой провести детальное расследование загадочного отравления. Мы знаем, что было, но не знаем, почему, что ими двигало. Общаясь с футболистами, тренерами, врачами и менеджерами можно будет установить истину, кто давал такие распоряжения. Если мотив - какая-то выгода, и здесь будет коррупция или манипулирование результатом матча, комитет даст оценку, - объяснил "Футбол NEWS" начальник юрслужбы "Шахтера" Андрей Харитончук.

О дате и времени рассмотрения обращения ФК "Шахтер" пока ничего неизвестно.