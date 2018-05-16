Братья Кличко будут тренерами команды Шевченко на «Турнире чемпионов» в Киеве
25 мая в Киеве пройдет «Турнир чемпионов», в котором примут участие 4 команды – «Легенды «Реала», «Легенды «Ливерпуля», «Друзья Шевченко» и «Легенды Лиги чемпионов».
На сегодняшний день стали известны составы команд, а также их тренеры. В частности, команду "Друзья Шевченко" будут тренировать Виталий и Владимир Кличко, сообщает Трибуна.
Полный состав команд:
«Легенды «Реала»: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер
Тренер: Эмилио Бутрагеньо.
«Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер
Тренер: Иан Раш.
«Друзья Шевченко»: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2
Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.
«Легенды Лиги чемпионов»: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas
Тренер: Руд Гуллит.
Турнир будет состоять из двух матчей полуфинала, встречи за 3-е место и финала. Команды сыграют 2 тайма по 15 минут.
Начало матчей – в 16.00. Турнир пройдет на Крещатике.