Братья Кличко будут тренерами команды Шевченко на «Турнире чемпионов» в Киеве

Турнир пройдет на Крещатике накануне финального матча Лиги чемпионов.

25 мая в Киеве пройдет «Турнир чемпионов», в котором примут участие 4 команды – «Легенды «Реала», «Легенды «Ливерпуля», «Друзья Шевченко» и «Легенды Лиги чемпионов».

На сегодняшний день стали известны составы команд, а также их тренеры. В частности, команду "Друзья Шевченко" будут тренировать Виталий и Владимир Кличко, сообщает Трибуна.

Полный состав команд:

«Легенды «Реала»: Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

«Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

«Друзья Шевченко»: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

«Легенды Лиги чемпионов»: Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Руд Гуллит.

Турнир будет состоять из двух матчей полуфинала, встречи за 3-е место и финала. Команды сыграют 2 тайма по 15 минут.

Начало матчей – в 16.00. Турнир пройдет на Крещатике.