Марсель - Атлетико: сегодня определится победитель Лиги Европы УЕФА

В финальном матче второго по значимости еврокубка трофей разыграют мадридский "Атлетико" и "Марсель"

Сегодня во французском Лионе состоится финальный матч второго по значимости еврокубка - Лиги Европы - в котором испанский "Атлетико" из Мадрида будет противостоять французскому "Марселю".

Это будет 47-й финал турнира, который раньше назывался Кубок УЕФА, а сейчас переименован в Лигу Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Ни одна французская команда никогда в истории не выигрывала Лигу Европы/Кубок УЕФА. В то же время, "Марсель" сегодня во французском Лионе сойдется с двукратным обладателем трофея. "Атлетико" выигрывал титул в 2010-м и 2012 годах.

Между тем, "Атлетико" во второй раз в истории играет финальный матч еврокубка в Лионе. Ранее это случилось в 1986-м году, в финале Кубка обладателей кубков, когда клуб из Мадрида проиграл киевскому "Динамо" под руководством Валерия Лобановского - 0:3.

"Марсель" в этом году уже встречался с командой из Испании со схожим названием. Французская команда выиграла на домашнем "Стад-Велодром" 8 из 9 игр Лиги Европы. Единственное домашнее поражение команда потерпела от "Атлетика" из Бильбао - 1:2.

Игра в Лионе начнется в 21.45 по киевскому времени.