Марадона стал главой правления брестского "Динамо"

Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба "Динамо" (Брест).

Легендарный аргентинец Диего Марадона стал председателем правления ФК "Динамо-Брест".

Бывший футболист подписал с брестским "Динамо" трехлетний контракт, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Читайте такжеМарадона - Бог, а Месси - Адам: шикарная фреска украсила футбольный зал в Буэнос -Айресе (фото)

"Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - уточнили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что он приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира в России.

"В Emirates Palace (Абу-Даби) состоится пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба. О дате проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно", - добавили в клубе.

Сам Марадона подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра", так и не сумев вывести команду в элиту чемпионата ОАЭ.