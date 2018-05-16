Фанаты португальского Спортинга ворвались на базу и избили игроков команды

Футболисты получили травмы и отказываются выходить на следующий матч.

Футболисты португальского клуба «Спортинг» подверглись нападению со стороны фанатов команды.

Порядка 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба. Они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса, а также футболистов Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста. Об этом сообщает O Jogo.

Фанаты атаковали членов команды, используя ремни, факелы и металлические предметы.

Игрок команды голландский форвард Бас Дост получил травму головы, другие повреждения зафиксированы у Йосипа Мишича и Родриго Баттальи.

Стало известно, что после произошедшего футболисты отказываются играть в финальном матче Кубка Португалии против «Авеша» (20 мая).

Игроки смогли покинуть базу только в сопровождении полиции. В команде считают, что нападение могло быть преднамеренным и не чувствуют себя защищенными.