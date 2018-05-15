Укрпочта выпустила марку к финалу Лиги чемпионов
19:02, 15 мая 2018Футбол
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В обращение поступила почтовая марка, посвященная финальному матчу Лиги чемпионов.
REUTERS
В Украине появилась почтовая марка, посвященная финалу Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.
"Счастливы присоединиться к такому важному событию!", – гласит сообщение Укрпочты в социальной сети Twitter.
Укрпошта випускає марку на честь проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 🏆— Укрпошта (@ukrposhta) 15 травня 2018 р.
Спецпогашення відбудеться у Києві 26 травня штемпелем «Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018».
Щасливі долучитись до такої важливої події! pic.twitter.com/tKLoIeEx00
Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". А 24 мая на арене "Динамо" им. Валерия Лобановского пройдет финал женской Лиги чемпионов.
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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве