Укрпочта выпустила марку к финалу Лиги чемпионов

19:02, 15 мая 2018
Футбол
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REUTERS

"Счастливы присоединиться к такому важному событию!", – гласит сообщение Укрпочты в социальной сети Twitter.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". А 24 мая на арене "Динамо" им. Валерия Лобановского пройдет финал женской Лиги чемпионов.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
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