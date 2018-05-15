ФФУ назвала появление скандальных фото с трофеем Лиги чемпионов травлей руководства федерации

Федерация футбола Украины сделала официальное заявление.

Федерация футбола Украины в специальном заявлении попыталась ответить на критику, возникшую после появления скандальных фотографий с кубком Лиги чемпионов вне официальных мероприятий накануне финального матча турнира.

"Обидно, что с подачи фейкового ресурса, который в последние дни стал первоисточником масштабных информационных атак на Федерацию футбола Украины, началась кампания, пытающаяся исказить впечатление общественности об этом замечательном проекте, и был начат новый виток травли руководства ФФУ.

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Но, мы убеждены, что, как и любой негативный эмоциональный всплеск, эта кампания обречена на быстрое угасание и забвение. Зато будущее футбольное действо и тур Кубков Лиги чемпионов Украиной останется в воспоминаниях десятков и сотен тысяч людей навсегда. Важно, что Украина готова к проведению финалов Лиги чемпионов, важно, что мы получили за проведенную работу высокие оценки от УЕФА и важно то, что этот исторический футбольный праздник охватывает невероятное количество наших соотечественников, истинных болельщиков всей Украины", – говорится в заявлении на официальной странице ФФУ в Facebook.

Напомним, прецедент вызван тем, что главный клубный трофей Европы все чаще появляется на фотографиях в неподходящих местах. Раньше кубок был замечен вместе с главой ФФУ Андреем Павелко в церкви (хотя УЕФА является религиозно нейтральной организацией), потом появилась фотография, на которой трофей оказался в руках маленькой девочки на заднем сидении автомобиля. Ею, по информации источников, является падчерица Андрея Павелко - Елизавета Чаус.