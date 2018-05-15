УЕФА сделал замечание ФФУ по поводу обращения Павелко с Кубком чемпионов
Скандальный поступок президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, давшего поиграться трофеем Лиги чемпионов УЕФА своей падчерице Елизавете Чаус, повлек за собой реакцию УЕФА.
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«Мы связались с Федерацией футбола Украины, чтобы еще раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования Кубка Лиги Чемпионов на различных мероприятиях. Дальнейших комментариев пока не будет», - заявили в УЕФА в ответ на запрос РИА "Новости".
Напомним, в сеть попали фото, на которых в люксовом автомобиле Рейндж Ровере Елизавета Чаус, дочь гражданской супруги президента ФФУ Екатерины Чаус, держит Кубок чемпионов.