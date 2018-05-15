УЕФА сделал замечание ФФУ по поводу обращения Павелко с Кубком чемпионов

В УЕФА сообщили, что связались с Федерацией футбола Украины относительно использования трофея Лиги чемпионов.

Скандальный поступок президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, давшего поиграться трофеем Лиги чемпионов УЕФА своей падчерице Елизавете Чаус, повлек за собой реакцию УЕФА.

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«Мы связались с Федерацией футбола Украины, чтобы еще раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования Кубка Лиги Чемпионов на различных мероприятиях. Дальнейших комментариев пока не будет», - заявили в УЕФА в ответ на запрос РИА "Новости".

Напомним, в сеть попали фото, на которых в люксовом автомобиле Рейндж Ровере Елизавета Чаус, дочь гражданской супруги президента ФФУ Екатерины Чаус, держит Кубок чемпионов.