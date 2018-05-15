Гусев покинет Динамо после матча с Шахтером (видео)
17:17, 15 мая 2018Футбол
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Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.
Александр Хацкевич подтвердил уход из команды Олега Гусева / fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник Динамо Олег Гусев покинет клуб по завершению сезона. Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.
По его словам, 35-летний полузащитник сыграет против Шахтера в последнем туре УПЛ, и это будет его последняя игра за Динамо.
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«В игре с Шахтером точно выйдет Олег Гусев. Для него это будет последний матч в футболке Динамо», - заявил тренер в комментарии FootballHub.
Напомним, Гусев уже покидал Динамо в начале 2017 года, но так и не нашел новую команду и в итоге вернулся в Динамо. Вновь пригласить Гусева в команду решил Александр Хацкевич, возглавив коллектив после ухода Сергея Реброва.
Гусев провел в рамках этого сезона всего 4 матча и сыграл 144 минуты.
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