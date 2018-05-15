Гусев покинет Динамо после матча с Шахтером (видео)

Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

Полузащитник Динамо Олег Гусев покинет клуб по завершению сезона. Об этом сообщил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

По его словам, 35-летний полузащитник сыграет против Шахтера в последнем туре УПЛ, и это будет его последняя игра за Динамо.

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«В игре с Шахтером точно выйдет Олег Гусев. Для него это будет последний матч в футболке Динамо», - заявил тренер в комментарии FootballHub.

Напомним, Гусев уже покидал Динамо в начале 2017 года, но так и не нашел новую команду и в итоге вернулся в Динамо. Вновь пригласить Гусева в команду решил Александр Хацкевич, возглавив коллектив после ухода Сергея Реброва.

Гусев провел в рамках этого сезона всего 4 матча и сыграл 144 минуты.