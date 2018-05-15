Двух игроков сборной Германии подвергли резкой критике за фото с Эрдоганом

Месут Озил и Илкай Гюндоган - немецкие игроки турецкого происхождения - встретились с президентом Турции.

Немецкий футбольный союз (НФС) осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместное фото с ним.

Об этом сообщает BBC.

Месут Озил и Илкай Гюндоган - оба немецких футболиста турецкого происхождения - вручили Эрдогану футболки со своими автографами в ходе встречи в Лондоне, состоявшейся в минувшее воскресенье. Гюндоган написал на футболке: "Моему достойному президенту с величайшим уважением".

Многие немецкие политики подвергли критике поступок футболистов, ставя под сомнение их верность демократическим ценностям, принятым в Германии.

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Президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель заявил: "Футбол и НФС поддерживают ценности, которые не уважаются в достаточной мере президентом Эрдоганом. Вот почему не подобает, чтобы наши игроки позволяли манипулировать собой в рамках его (Эрдогана. - Прим. УНИАН) избирательной кампании. Поступая подобным образом, наши футболисты не помогают нашим усилиям по интеграции".

Директор НФС Оливер Бирхофф сказал: "Ни один из них не осознавал символичного значения этого фото, но совершенно очевидно, что они поступили неправильно, и мы поговорим с ними об этом".

Президент Эрдоган, который уже в течение 15 лет находится во главе турецкого государства, добивается переизбрания на досрочных президентских выборах, назначенных на 24 июня.

Возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития считается исламистской. Она проводит консервативную линию во внутренней политике и подвергает полицейским и судебным преследованиям оппонентов, особенно после подавления попытки военного переворота в июле 2016 года.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, в результате которого президент Эрдоган сильно укрепил свои позиции, добившись полного контроля в парламенте и судебной системе.