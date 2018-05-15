Лев продлил контракт со сборной Германии до 2022 года

Йоахим Лев возглавляет немецкую сборную с 2006 года.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подписал новый контракт с Немецким футбольным союзом, сообщает официальный твиттер организации.

Новое соглашение с наставником Бундестим рассчитано до середины 2022 года.

Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с лета 2006-го, сменив на этой должности Юргена Клинсманна. Перед тем 58-летний специалист работал помощником Клинсманна в тренерском штабе сборной.

Читайте такжеГлавным тренером сборной Италии стал экс-наставник Зенита Манчини

Под руководством Лева немецкая команда добыла победу на чемпионате мира-2014, а также вышла в финал Евро-2008. На ЧМ-2010 Бундестим финишировал на 3-й строчке, а на последнем чемпионате Европы во Франции уступил путевку в финал французам.

Сборная Германии примет участие на чемпионате мира-2018. На групповой стадии турнира Бундестим сыграет против Мексики, Швеции и Южной Кореи.