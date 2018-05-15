Защитник киевского Динамо попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

Виторину Антунеш находится сейчас в аренде в испанском Хетафе.

Тренерский штаб сборной Португалии обнародовал расширенную заявку команды на ЧМ-2018, в которую попал защитник киевского Динамо Виторину Антунеш. Всего в заявке команды Фернанду Сантуша 35 игроков, сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии. Антунеш находится сейчас в аренде в испанском клубе "Хетафе". Полный список игроков: Вратари: Антони Лопеш (Лион, Франция), Бету (Гезтепе, Турция), Руй Патрисиу (Спортинг); Защитники: Виторину Антунеш (Хетафе, Испания), Бруну Алвеш (Рейнджерс, Шотландия), Седрик Соареш (Саутгемптон, Англия), Жоау Канселу (Интер, Италия), Жозе Фонте (Далянь Ифан, Китай), Луиш Нету (Фенербахче, Турция), Мариу Руй (Наполи, Италия), Нелсон Семеду (Барселона, Испания), Пепе (Бешикташ, Турция), Рафаэл Геррейру (Боруссия Д, Германия), Рикарду Перейра (Порту), Роланду (Марсель, Франция), Рубен Диаш (Бенфика); Полузащитники: Адриен Силва (Лестер, Англия), Андре Гомеш (Барселона, Испания), Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью (оба — Спортинг), Жоау Мариу (Вест Хэм, Англия), Жоау Моутинью (Монако, Франция), Мануэл Фернандеш (Локомотив, Россия), Рубен Невеш (Вулверхэмптон, Англия), Сержиу Оливейра (Порту); Форварды: Андре Силва (Милан, Италия), Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Криштиану Роналду (Реал, Испания), Эдер (Локомотив, Россия), Желсон Мартинш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсия, Испания), Нани (Лацио, Италия), Паулинью (Брага), Рикарду Куарежма (Бешикташ, Турция), Рони Лопеш (Монако, Франция) Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016. На ЧМ-2018 в группе португальскую сборную ожидают матчи против Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня). Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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