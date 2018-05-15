НСК "Олимпийский" закрыли до финала Лиги чемпионов (видео)
11:08, 15 мая 2018Футбол
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Главный матч европейского клубного сезона состоится 26 мая.
Со вторника, 15 мая, на НСК "Олимпийский" запрещен вход для всех, кроме персонала, который будет готовить арену к финалу Лиги чемпионов.
Доступ на арену откроют лишь через несколько дней после проведения матча, сообщает ТСН. Проспорт.
Активно готовят и фан-зоны в центре города. Их в столице будет целых четыре. Просмотр матча запланировали только в одной - на Контрактовой площади.
Стадион "Олимпийский" закрыли до финала Лиги чемпионов
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