НСК "Олимпийский" закрыли до финала Лиги чемпионов (видео)

Главный матч европейского клубного сезона состоится 26 мая.

Со вторника, 15 мая, на НСК "Олимпийский" запрещен вход для всех, кроме персонала, который будет готовить арену к финалу Лиги чемпионов.

Доступ на арену откроют лишь через несколько дней после проведения матча, сообщает ТСН. Проспорт.

Активно готовят и фан-зоны в центре города. Их в столице будет целых четыре. Просмотр матча запланировали только в одной - на Контрактовой площади.