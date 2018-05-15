НСК "Олимпийский" закрыли до финала Лиги чемпионов (видео)

11:08, 15 мая 2018
Футбол
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Доступ на арену откроют лишь через несколько дней после проведения матча, сообщает ТСН. Проспорт

Активно готовят и фан-зоны в центре города. Их в столице будет целых четыре. Просмотр матча запланировали только в одной - на Контрактовой площади.

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