"Провокации гарантированы": Климкин призвал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018

Украинцы, которые поедут в Россию на футбол, могут стать жертвами провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - говорится в сообщении.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2018

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.