"Провокации гарантированы": Климкин призвал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018

02:55, 15 мая 2018
Футбол
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Климкин: провокации на ЧМ-2018 в России гарантированы / фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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Теги: #футбол#ФИФА#УЕФА#Павел Климкин