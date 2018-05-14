Главным тренером сборной Италии стал экс-наставник Зенита Манчини

"Скуадра Адзурра" определилась с наставником.

Роберто Манчини официально стал тренером сборной Италии.

Контракт со специалистом рассчитан на 2 года, сообщает официальный твиттер "Скуадры Адзурры".

Накануне Манчини покинул российский «Зенит», отказавшись от двух лет контракта.

Помимо клуба из Санкт-Петербурга, Роберто Манчини тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай".

Сборная Италии впервые с 1958 года не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира, который в этом году пройдет в России.