Главным тренером сборной Италии стал экс-наставник Зенита Манчини

23:39, 14 мая 2018
Футбол
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Роберто Манчини (второй слева) возглавил сборную Италии / твиттер сборной Италии

Контракт со специалистом рассчитан на 2 года, сообщает официальный твиттер "Скуадры Адзурры".

Накануне Манчини покинул российский «Зенит», отказавшись от двух лет контракта.

Помимо клуба из Санкт-Петербурга, Роберто Манчини тренировал "Фиорентину", "Лацио", "Интер", "Манчестер Сити", "Галатасарай".

Сборная Италии впервые с 1958 года не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира, который в этом году пройдет в России.

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Теги: #сборная Италии#Роберто Манчини